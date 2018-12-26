В Киеве случилось ДТП с участием такси, пострадал пассажир
В Киеве на Харьковской площади у станции метро Бориспольская в среду, 26 декабря, случилась авария с участием автомобилей Mitsubishi Lancer и Hyundai Accent службы такси Uber. Об этом пишет Информатор.
Авария случилась около 20:30.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai с пассажиром двигался по проспекту Бажана в сторону Харьковской площади. На пересечении с Харьковским шоссе в него на высокой скорости влетел водитель Mitsubishi с девушкой-пассажиром. По словам очевидцев, Mitsubishi двигался на красный сигнал светофора. От удара Lancer откинуло на обочину.
В результате аварии сильно пострадал пассажир Hyundai. Его госпитализировали.
Водитель Uber также получил серьезные травмы ноги и головы и находился в шоковом состоянии. От удара обе машины получили сильные повреждения. У Hyundai повреждена правая дверь и крыло, у Mitsubishi разбита вся передняя часть и серьезно повреждена левая сторона.
На месте работали два экипажа патрульной полиции, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Детали и виновника ДТП установит следствие.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве случилось ДТП с участием такси, пострадал пассажир
Ранее в Киеве Mitsubishi с пьяным водителем влетел в автомобиль Uber.
Также сообщалось, что в столице пьяный таксист влетел в электроопору, погиб пассажир.
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