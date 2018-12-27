В Киеве двое прокуроров стали жертвами воров в один день

По данным фактам были открыты уголовные производства.

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда из автомобиля сотрудника столичной прокуратуры украли документы, включая паспорт и удостоверение работника прокуратуры, а также “флешки“ и кошелек с деньгами.

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Об этом сообщили правоохранительные органы, передает УНН.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 УК - кража.

Позже на улице Чавдар в столице неизвестные похитили автомобиль Toyota C-HR, принадлежащий сотруднице столичной прокуратуры.

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По данному факту начато уголовное производство по с. 289 УК - незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, столичная прокуратура завершила следствие в отношении 7 полицейских, которые покрывали противозаконную деятельность воров на Киевском железнодорожном вокзале.