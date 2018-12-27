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В Киеве двое прокуроров стали жертвами воров в один день

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По данным фактам были открыты уголовные производства.
Злоумышленники похитили автомобиль
Злоумышленники похитили автомобиль
depositphotos.com

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда из автомобиля сотрудника столичной прокуратуры украли документы, включая паспорт и удостоверение работника прокуратуры, а также “флешки“ и кошелек с деньгами.

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Об этом сообщили правоохранительные органы, передает УНН.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 УК - кража. 

Позже на улице Чавдар в столице неизвестные похитили автомобиль Toyota C-HR, принадлежащий сотруднице столичной прокуратуры. 

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По данному факту начато уголовное производство по с. 289 УК - незаконное завладение транспортным средством. 

Напомним, столичная прокуратура завершила следствие в отношении 7 полицейских, которые покрывали противозаконную деятельность воров на Киевском железнодорожном вокзале.

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Теги: воровство, прокурор, ограбление, Киев
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Комментариев (1)
МаксимУм    27.12.2018, 17:52
Оценка:  0
МаксимУм
Таврии и Славуты так легко вскрывать... )))
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