В Киеве за день ограбили двоих сотрудников прокуратуры
В течение одного дня в Киеве двое сотрудников прокуратуры стали жертвами автомобильных воров. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Так, на проспекте Героев Сталинграда из автомобиля сотрудника столичной прокуратуры украли документы, включая паспорт и удостоверение работника прокуратуры, а также флешки и кошелек с деньгами.
Позже на улице Чавдар в столице неизвестные похитили автомобиль Toyota C-HR, принадлежащий сотруднице столичной прокуратуры.
По данным фактам начаты уголовные производства.
Напомним, неделей ранее в киевском метро обокрали прокурора ГПУ. Были похищены служебное удостоверение, пропуск в прокуратуру и кошелек с 800 гривнами.
Ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что у него в метро украли пакет с бутербродами.
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