В Киеве за день ограбили двоих сотрудников прокуратуры

У одного сотрудника из авто украли деньги, документы и флешки, а у другой сотрудницы воры угнали автомобиль.

В течение одного дня в Киеве двое сотрудников прокуратуры стали жертвами автомобильных воров. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, на проспекте Героев Сталинграда из автомобиля сотрудника столичной прокуратуры украли документы, включая паспорт и удостоверение работника прокуратуры, а также флешки и кошелек с деньгами.

Позже на улице Чавдар в столице неизвестные похитили автомобиль Toyota C-HR, принадлежащий сотруднице столичной прокуратуры.

По данным фактам начаты уголовные производства.

Напомним, неделей ранее в киевском метро обокрали прокурора ГПУ. Были похищены служебное удостоверение, пропуск в прокуратуру и кошелек с 800 гривнами.

Ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что у него в метро украли пакет с бутербродами.

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