Ботулизм: В Киеве 6-летний ребенок попал в реанимацию
В Киеве шестилетний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом.
Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает издание 44.ua.
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“23 декабря в 13:35 поступило предварительное сообщение о случае заболевания ботулизмом. Заболевший 2012 года рождения, житель Соломенского района употреблял 19 декабря вяленого карася, которого приготовил отец“, - отметил Чумак.
У пострадавшего возникла боль в животе и случилась рвота.
“21 декабря семья обратилась за неотложной медпомощью. На следующий день мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение. Больному ввели ботулинический анатоксин. Сейчас ребенок находится в больнице“, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что с начала 2018 года в столице ботулизмом заболели 11 человек, из них одна 47-летняя женщина умерла.
Как сообщалось, в сентябре в Херсоне ботулизм убил мужчину, его жена в реанимации. Супруги отравились собственноручно просоленным лещом.