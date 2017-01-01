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Ботулизм: В Киеве 6-летний ребенок попал в реанимацию

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Мальчика госпитализировали с ботулизмом от вяленой рыбы.
Мальчик ел вяленого карася, которого приготовил отец
Мальчик ел вяленого карася, которого приготовил отец
visti.ks.ua

В Киеве шестилетний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом.

Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает издание 44.ua.

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“23 декабря в 13:35 поступило предварительное сообщение о случае заболевания ботулизмом. Заболевший 2012 года рождения, житель Соломенского района употреблял 19 декабря вяленого карася, которого приготовил отец“, - отметил Чумак.

У пострадавшего возникла боль в животе и случилась рвота.

“21 декабря семья обратилась за неотложной медпомощью. На следующий день мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение. Больному ввели ботулинический анатоксин. Сейчас ребенок находится в больнице“, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с начала 2018 года в столице ботулизмом заболели 11 человек, из них одна 47-летняя женщина умерла.

Как сообщалось, в сентябре в Херсоне ботулизм убил мужчину, его жена в реанимации. Супруги отравились собственноручно просоленным лещом.

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Теги: ботулизм, Киев, ребенок
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