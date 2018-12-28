В Киеве авто врезалось в остановку

Произошло лобовое столкновение двух авто, оба получили существенные повреждения.

В Киеве возле станции метро Ипподром в четверг, 27 декабря, примерно в 22:40 случилось лобовое ДТП - столкнулись Skoda Fabia и Volkswagen Passat. Одна из машин влетела в автобусную остановку.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам девушки-водителя Skoda, она ехала по улице Маршала Конева и свернула на Василия Касияна. На перекрестке со второстепенной дороги выезжал Volkswagen, водитель которого не увидел знак “уступи дорогу“ и въехал в лоб Skoda.

От столкновения Skodа понесло на тротуар и автомобиль влетел в автобусную остановку. В момент аварии на остановке никого не было. Оба автомобиля получили существенные повреждения. Обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, в сентябре под Харьковом авто врезалось в остановку, в результате одна женщина погибла, еще две пострадали.