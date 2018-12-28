В Киеве избили певца Дзидзьо - СМИ
Нападение произошло возле радиокомпании.
В Киеве возле здания радиокомпании Тауэр (HIT FM) неизвестные избили певца Дзидзьо.
Об этом сообщил Киев Оперативный.
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“Только что вблизи радиокомпании Тауэр (HIT FM) на Хвойки, 15/15, неизвестные лица напали и нанесли телесные повреждения актеру и певцу Дзидзьо. По информации из наших источников, после нападения неизвестные скрылись на двух автомобилях #Mercedes“, - говорится в сообщении.
О деталях происшествия и состоянии Дзидзьо пока неизвестно.
Как сообщалось, в июне в Одессе избили 71-летнего американского певца.