В Киеве избили певца Дзидзьо - СМИ

Нападение произошло возле радиокомпании.

Подробностей о состоянии артиста пока нет liza.ua

В Киеве возле здания радиокомпании Тауэр (HIT FM) неизвестные избили певца Дзидзьо.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

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“Только что вблизи радиокомпании Тауэр (HIT FM) на Хвойки, 15/15, неизвестные лица напали и нанесли телесные повреждения актеру и певцу Дзидзьо. По информации из наших источников, после нападения неизвестные скрылись на двух автомобилях #Mercedes“, - говорится в сообщении.

О деталях происшествия и состоянии Дзидзьо пока неизвестно.

Как сообщалось, в июне в Одессе избили 71-летнего американского певца.