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В Киеве избили певца Дзидзьо - СМИ

Комментариев: 6
Нападение произошло возле радиокомпании.
Подробностей о состоянии артиста пока нет
Подробностей о состоянии артиста пока нет
liza.ua

В Киеве возле здания радиокомпании Тауэр (HIT FM) неизвестные избили певца Дзидзьо.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

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“Только что вблизи радиокомпании Тауэр (HIT FM) на Хвойки, 15/15, неизвестные лица напали и нанесли телесные повреждения актеру и певцу Дзидзьо. По информации из наших источников, после нападения неизвестные скрылись на двух автомобилях #Mercedes“, - говорится в сообщении.

О деталях происшествия и состоянии Дзидзьо пока неизвестно.

Как сообщалось, в июне в Одессе избили 71-летнего американского певца.

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Теги: избили, Киев, певец, Дзидзьо
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Комментариев (7)
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Coinfactory    28.12.2018, 12:39
Оценка:  +2
Coinfactory
Кто это?
Maxxfactor    28.12.2018, 12:43
Оценка:  0
Maxxfactor
Дед Пихто!
SEMPENTY    28.12.2018, 12:31
Оценка:  +6
SEMPENTY
А кто сказал что это певец? Это он себя таким считает...
Кайдаш    28.12.2018, 11:54
Оценка:  +4
Кайдаш
Задолжал немало?
Peyot    28.12.2018, 11:44
Оценка:  +5
Peyot
забавно за что могли избить этого клоуна? я бы понял если зеленского или кого то из его шайки... но детского певца дзидзьо?))))
aj_    28.12.2018, 12:18
Оценка:  +6
aj_
за то что он сделал для украинской культуры его еще трахнуть надо было
ИИИИИИИИИИ    28.12.2018, 12:34
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
+1000
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