В детском саду Киева мальчика ударило током

После инцидента ребенка госпитализировали.

В Киеве в детском саду мальчика ударило током. Об этом сообщает Киев оперативный.

Читай также: В Украине с начала года пропали более 10 тысяч детей

“В детском саду №104, во время занятий физкультурой, мальчик (2013 года рождения) прикоснулся спиной к открытой электрической розетке, в результате чего получил удар током“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента ребенка госпитализировали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч 1 ст. 137 УКУ.

Напомним, в Киеве шестилетний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом.

Читай также: В Симферополе в школе умер ребенок: не было медсестры

Также, в Соломенском районе Киева в общеобразовательной школе №69 девочку ударило током. Первоклассница Аиша Сулиман впала в кому после инцидента, который произошел в столовой.