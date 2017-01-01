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В детском саду Киева мальчика ударило током

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После инцидента ребенка госпитализировали.
Правоохранители открыли уголовное производство
Правоохранители открыли уголовное производство
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в детском саду мальчика ударило током. Об этом сообщает Киев оперативный.

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“В детском саду №104, во время занятий физкультурой, мальчик (2013 года рождения) прикоснулся спиной к открытой электрической розетке, в результате чего получил удар током“, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что после инцидента ребенка госпитализировали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч 1 ст. 137 УКУ.

Напомним, в Киеве шестилетний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом. 

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Также, в Соломенском районе Киева в общеобразовательной школе №69 девочку ударило током. Первоклассница Аиша Сулиман впала в кому после инцидента, который произошел в столовой.

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Теги: Киев, детсад, ток, ребенок
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