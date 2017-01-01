Янукович - Дед Мороз: В центре Киева появилась реклама Партии регионов
В центре Киева на Маайдане Незалежности появились билборы с рекламой, размещенной якобы от имени Партии регионов, которая с конца 2014 года не участвует в активной политической жизни страны.
Об этом сообщает Страна.
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Так, над переходом на Майдане Незалежности в Киеве (он же вход в одноименное метро) висит “наружка“ от Партии регионов на украинском языке с изображением экс-президента Виктора Януковича в костюме Деда Мороза и надписью: “Рыги (краткое жаргонное название Партии регионов - прим. ред.) - не барыги. Услышу каждого“.
Напомним, в Киеве также в ноябре появились юмористические билборды с рекламой Партии регионов.
Как сообщалось 18 декабря, ГПУ расследует многомиллионную схему бывших регионалов.