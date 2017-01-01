Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Янукович - Дед Мороз: В центре Киева появилась реклама Партии регионов

Комментариев: 0
Агитплакат висит над переходом на Майдане Незалежности в Киеве.
В костюме деда Мороза изображен Янукович
В костюме деда Мороза изображен Янукович
strana.ua

В центре Киева на Маайдане Незалежности появились билборы с рекламой, размещенной якобы от имени Партии регионов, которая с конца 2014 года не участвует в активной политической жизни страны.

Об этом сообщает Страна.

Читай также: Янукович в образе красногвардейца: В Мариуполе расклеивали агитплакаты

Так, над переходом на Майдане Незалежности в Киеве (он же вход в одноименное метро) висит  “наружка“ от Партии регионов на украинском языке с изображением экс-президента Виктора Януковича в костюме Деда Мороза и надписью: “Рыги (краткое жаргонное название Партии регионов - прим. ред.) - не барыги. Услышу каждого“.

Напомним, в Киеве также в ноябре появились юмористические билборды с рекламой Партии регионов.

Как сообщалось 18 декабря, ГПУ расследует многомиллионную схему бывших регионалов.

Поделись:
Теги: партия Регионов, Киев, билборды, реклама
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь