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На известном курорте под Львовом пятеро детей отравились водой в бассейне

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По данному факту возбуждено уголовное производство.
Обстоятельства отравления устанавливаются
Обстоятельства отравления устанавливаются
УНИАН

Во Львовской области у пяти малолетних детей медики диагностировали отравление после плавания в бассейне элитного гостиничного комплекса в курортном поселке Сходница. 

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Бориславское отделения полиции 27 декабря поступило сообщение о желудочных расстройствах у пяти детей, которые вместе с родителями приехали из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова и отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница. Четверым детям по четыре года и один мальчик - годовалый.

Предварительный диагноз, который установили медики - “синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта“. 

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. 

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. 

“Предварительно установлено, что дети могли отравиться, плавая в бассейне гостинично-развлекательного комплекса. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы“, - сообщили в полиции области.

Напомним, ранее в Киеве в детском саду мальчика ударило током.

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Теги: отравление, дети, бассейн, курорт
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Комментариев (1)
нафнаф    28.12.2018, 14:07
Оценка:  0
нафнаф
мне так нравится когда каждую рыгаловку называют элитной,чисто наш быдлячий менталитет с комлексом неполноценности. Был как то на кухне одного "элитного" ресторана = кухня школьной в столовой в худшем её проявлении.Зато пацики на геликах и их чиксы с пафосом жрут эти помои .
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