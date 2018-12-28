Игрушки с коммунистической символикой обнаружили в одном из киевских магазинов
Работники магазина отказались комментировать наличие данного товара в ассортименте.
Игрушки с коммунистической символикой обнаружили в одном из киевских магазинов
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Игрушки с коммунистической символикой обнаружили в одном из киевских магазинов
Игрушка стоит 279 гривен
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В Киеве в официальном магазине популярной китайской компании техники Xiaomi продают игрушки с коммунистической символикой.
Об этом сообщает Информатор.
“В одном из столичных магазинов китайской техники Xiaomi можно купить мягкую игрушку в шапке ушанке с красной звездой и пионерским галстуком. Все эти атрибуты являются символами коммунизма, пропаганда которого запрещена в Украине“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 17 ноября, евродепуты требуют от Amazon не продавать вещи с символикой СССР.