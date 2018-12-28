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Игрушки с коммунистической символикой обнаружили в одном из киевских магазинов

Комментариев: 4
Работники магазина отказались комментировать наличие данного товара в ассортименте.
Игрушки с коммунистической символикой обнаружили в одном из киевских магазинов
© informator.news
Фото 1/3
  • Игрушка стоит 279 гривен
  • Игрушка стоит 279 гривен
  • Игрушка стоит 279 гривен
Игрушки с коммунистической символикой обнаружили в одном из киевских магазинов
Игрушка стоит 279 гривен
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В Киеве в официальном магазине популярной китайской компании техники Xiaomi продают игрушки с коммунистической символикой.

Об этом сообщает Информатор.

“В одном из столичных магазинов китайской техники Xiaomi можно купить мягкую игрушку в шапке ушанке с красной звездой и пионерским галстуком. Все эти атрибуты являются символами коммунизма, пропаганда которого запрещена в Украине“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 17 ноября, евродепуты требуют от Amazon не продавать вещи с символикой СССР.

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Теги: коммунистическая символика
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    28.12.2018, 17:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Скажите, а звезда на небе сколько лучей имеет? 5, 6 или может 9?
ВосставшийИзБана    28.12.2018, 17:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ах! Так это галстуки! А я думал - ошейники.
Кайдаш    28.12.2018, 16:41
Оценка:  +3
Кайдаш
Китайский заясь
Peyot    28.12.2018, 16:32
Оценка:  0
Peyot
ну по закону о декомунизации товар изьять и уничтожить хозяев оштрафовать... тоеж мне важная новость... пусть лучше расследуют покажут откуда ю юльки и других кремлевских шестерок по два бюджета страны на предвыборную рекламу?
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