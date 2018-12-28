Работники магазина отказались комментировать наличие данного товара в ассортименте.

Игрушки с коммунистической символикой обнаружили в одном из киевских магазинов

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Игрушки с коммунистической символикой обнаружили в одном из киевских магазинов

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В Киеве в официальном магазине популярной китайской компании техники Xiaomi продают игрушки с коммунистической символикой.

Об этом сообщает Информатор.

“В одном из столичных магазинов китайской техники Xiaomi можно купить мягкую игрушку в шапке ушанке с красной звездой и пионерским галстуком. Все эти атрибуты являются символами коммунизма, пропаганда которого запрещена в Украине“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 17 ноября, евродепуты требуют от Amazon не продавать вещи с символикой СССР.