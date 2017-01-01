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В Киеве на автомобиль во время движения упал столб

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В результате чрезвычайного происшествия на Куреневке, по предварительной информации, никто не пострадал.
Столб упал на легковушку на Куреневке
Столб упал на легковушку на Куреневке
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на Куреневке во время движения на легковой автомобиль упал столб. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

 

Указано, что в результате чрезвычайного происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее на Закарпатье столб убил двухлетнего ребенка.

Также сообщалось, что в Виннице недалеко от Центрального автовокзала на автомобиль упала электроопора.

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Теги: автомобили, Киев, Происшествия, видео, машины, ЧП, происшествие, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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