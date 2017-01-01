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Псевдообщественники вымогали деньги у киевских банкиров - СБУ

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Основатель "общественной организации" требовал 4,2 млн грн в обмен на уничтожение компрометирующих данных.
Задержали руководителя псевдообщественной организации в одном из столичных офисов во время получения всей суммы неправомерной выгоды
Задержали руководителя псевдообщественной организации в одном из столичных офисов во время получения всей суммы неправомерной выгоды
Пресс-центр СБУ

Силовики разоблачили руководителя псевдообщественной организации на вымогательстве денег у собственников столичного банка. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в пятницу, 28 декабря.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. На самом деле дельцы планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и, за определенный процент, крупным вкладчикам банка, деньги, которые "зависли" на счетах и депозитах учреждения", - говорится в сообщении.

Дельцы с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства основателем "общественной организации" 4,2 млн грн в обмен на уничтожение компрометирующих данных.

Правоохранители задержали руководителя псевдообщественной организации в одном из столичных офисов во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Ранее в Киеве правоохранители задержали руководительницу структурного подразделения одного из столичных банков, которая требовала почти миллион гривен взятки.

 

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Теги: СБУ
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Источник: korrespondent.net

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