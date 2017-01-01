В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше
Киевский метрополитен в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет работать на три часа дольше. Об этом сообщила пресс-служба КП Киевский метрополитен в пятницу, 28 декабря.
"В новогоднюю ночь последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 3:15. Дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 29 и 30 декабря в Киеве изменится график движения транспорта в нескольких районах. Это связано с проведением ярмарок.
Также накануне вечером в Киеве образовались пробки на дорогах, в том числе и в центре столицы.
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