В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

В ночь на 1 января последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 3:15.

Киевский метрополитен в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет работать на три часа дольше. Об этом сообщила пресс-служба КП Киевский метрополитен в пятницу, 28 декабря.

"В новогоднюю ночь последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 3:15. Дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе", – говорится в сообщении.

Фото: Киевский метрополитен

Ранее сообщалось, что 29 и 30 декабря в Киеве изменится график движения транспорта в нескольких районах. Это связано с проведением ярмарок.

Также накануне вечером в Киеве образовались пробки на дорогах, в том числе и в центре столицы.

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