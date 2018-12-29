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Киевский "активист" вымогал 4 млн грн у экс-банкиров - СБУ

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"Общественники" планировали за определенный процент вернуть большим вкладчикам, деньги которые "зависли" на счетах и депозитах банка.
У экс-банкиров вымогали 4,2 млн гривен
У экс-банкиров вымогали 4,2 млн гривен
ssu.gov.ua

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В Киеве “общественные активисты“ в течение девяти месяцев собирали материалы, которые можно было использовать для шантажа бывших владельцев банка. Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила руководителя псевдо-общественной организаций на вымогательстве денег у бывших владельцев одного из киевских банков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. На самом деле они планировали собрать компромат на экс-банкиров, чтобы за определенный процент, вернуть большим вкладчикам, деньги которые “зависли“ на счетах и депозитах банка. Также среди обманутых вкладчиков были и близкие родственники “активистов“.

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С помощью сотрудников банка “общественные активисты“ в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации собирали материалы, которые можно было использовать для шантажа бывших владельцев банка.

Компромат основатели “общественной организации“ нашли, за его нераспространение и уничтожение они требовали у экс-банкиров 4200000 грн. Факт вымогательства зафиксировали сотрудники СБУ.

Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов при получении всей суммы, которую он требовал.

Руководителя ОО задержали в одном из столичных офисов
Руководителя ОО задержали в одном из столичных офисов
ssu.gov.ua

Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 26 декабря, в Киеве главу банка задержали за вымогательство миллионной взятки.

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Теги: вымогательство, взятка, банк, компромат, обманутые вкладчики, Киев
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Комментариев (1)
Колишнiй-скідняк    29.12.2018, 08:58
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
В этом суть всех активистов - урвать себе денег, а если будут бить, то орать меня то за что - ЯЖЕДЕТЬ, а на страну им всем нас рать!
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