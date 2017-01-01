В Киеве прорвало водопровод: Аварийные машины застряли в грязи
В Киеве из-за прорыва водопровода на бульваре Верховной Рады в ночь на 29 декабря застряли несколько машин, в том числе аварийные автомобили,
Об этом сообщает Депо.
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Отмечается, что из-за прорыва трубы застряла машина службы охраны Renault Logan. На место происшествия приехали аварийные автомобили, в том числе пожарная автоцистерна АЦ-40 на шасси ЗИЛ-4329. В результате застряла и она.
Вскоре туда прибыл полноприводный рукавный автомобиль АР-2 на шасси ЗИЛ-131. Первая попытка вытянуть Renault буксирным канатом закончилась его обрывом. Через некоторое время автомобиль все же удалось вытащить.
Затем рукавный автомобиль начал вытягивать пожарную автоцистерну. Параллельно засела в грязь и в снег на бульваре автовышка на ГАЗ-3309.
Как сообщалось 26 декабря, в Подольском районе Киева произошла авария на магистральной теплосети, из-за чего без отопления остались десятки домов.