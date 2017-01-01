Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве прорвало водопровод: Аварийные машины застряли в грязи

Комментариев: 0
Инцидент произошел на бульваре Верховной Рады .
На место происшествия приехали аварийные автомобили
На место происшествия приехали аварийные автомобили
depo.ua

В Киеве из-за прорыва водопровода на бульваре Верховной Рады в ночь на 29 декабря застряли несколько машин, в том числе аварийные автомобили,

Об этом сообщает Депо.

Читай также: В Киеве десятки домов остались без водоснабжения

Отмечается, что из-за прорыва трубы застряла машина службы охраны Renault Logan. На место происшествия приехали аварийные автомобили, в том числе пожарная автоцистерна АЦ-40 на шасси ЗИЛ-4329. В результате застряла и она.

Вскоре туда прибыл полноприводный рукавный автомобиль АР-2 на шасси ЗИЛ-131. Первая попытка вытянуть Renault буксирным канатом закончилась его обрывом. Через некоторое время автомобиль все же удалось вытащить.

Затем рукавный автомобиль начал вытягивать пожарную автоцистерну. Параллельно засела в грязь и в снег на бульваре автовышка на ГАЗ-3309.

Как сообщалось 26 декабря, в Подольском районе Киева произошла авария на магистральной теплосети, из-за чего без отопления остались десятки домов.

Поделись:
Теги: авария, отопление, водопровод, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь