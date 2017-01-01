Банда мужчин в камуфляже ограбила киевлянина - СМИ

Инцидент произошел в центре столицы.

Полиция считает, что к армии грабители не имеют отношения, камуфляж надели специально prom.ua

В Киеве в ночь на субботу, 29 декабря, в районе сквера на улице Большая Васильковская бандиты в военном камуфляже избили и ограбили киевлянина.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в Нацполиции.

Нападавшие были на авто черного цвета Volkswagen CC на киевской регистрации.

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Как рассказал позже в полиции потерпевший киевлянин, он возвращался домой, как вдруг рядом притормозила черная машина, оттуда выскочили двое мужчин в военной камуфляжной форме, избили его и забрали всю наличность - около 5 тысяч гривен.

Затем они скрылись на своем автомобиле в сторону Дворца Украина. Потерпевший описывает нападавших как мужчин 37-40 лет на вид. Один из них, которого запомнил больше всего - лысоватый, среднего телосложения, рост около 180 см.

Полиция завела уголовное производство по ч.2 ст.186 УК Украины - групповой грабеж, санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет тюрьмы.

Сейчас сыщики просматривают камеры системы Безпечне місто, чтобы вычислить маршрут преступников. По некоторым данным они уехали после грабежа в сторону центра города. По мнению оперативников, вероятнее всего, к армии грабители не имеют отношения и камуфляж надели для маскировки под военных. Сейчас эта информация проверяется.

Как сообщалось 7 декабря, в Киеве банда в балаклавах прямо в пробке ограбила водителя.