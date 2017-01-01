В Киеве СБУ "накрыла" подпольный оружейный мини-завод

"Товар" дельцы отправляли заказчикам почтой в разные области Украины .

В Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и следователи СБУ блокировали деятельность организованной группы торговцев оружием.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей наладили нелегальный бизнес по производству патронов и травматического оружия, а также его переоснащения в боевое. Средства поражения и боеприпасы злоумышленники реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе в криминальных кругах, а также на специализированных интернет-сайтах", - говорится в сообщении.

"Товар" дельцы отправляли заказчикам через негосударственные почтовые сервисы.

Правоохранители провели пятнадцать санкционированных обысков в местах незаконного производства и хранения оружия и боеприпасов, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства.

Как сообщалось 22 октября, в Кривом Роге подпольный завод произвел 1,5 тонны боеприпасов и взрывчатки.