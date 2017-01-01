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За сутки из-за гололеда пострадали сто киевлян

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Всего с начала похолодания и гололеда в столице травмы получили 3004 взрослых и 278 детей.
Из-за гололеда за сутки пострадали почти сто человек
Из-за гололеда за сутки пострадали почти сто человек
dumskaya.net

В течение минувших суток в Киеве из-за гололеда пострадали 99 человек. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения КГГА.

"Из-за гололеда за последние сутки травмировались 95 взрослых, 4 ребенка", - говорится в сообщении.

В то же время, пострадавших от переохлаждения или обморожения за последние сутки не зафиксировано.

Всего с начала ухудшения погодных условий, с 14 ноября, травмировались 3004 взрослых и 278 детей.

Между тем, сегодня сообщалось, что в Киеве насмерть замерз мужчина. Его нашли в овощной палатке.

Ранее в Киеве мужчина погиб из-за гололеда.

 

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Теги: Киев, статистика, травмы, гололед, непогода
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Источник: korrespondent.net

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