В Киеве грабитель ранил полицейского

Силовикам удалось выбить из рук злоумышленника пистолет, но он достал нож и набросился на полицейского.

В Оболонском районе Киева злоумышленник ограбил магазин. А когда на место прибыла полиция, он нанес ножевое ранение полицейскому, а себе разрезал руку. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент случился накануне вечером. Во словам очевидцев, неизвестный мужчина украл товар из магазина Эпицентр. Это увидела охрана и передала информацию полицейским. На место прибыл наряд полиции охраны и догнал грабителя. Когда правоохранители задерживали преступника он начал угрожать им пистолетом.

Полицейским удалось выбить из рук мужчины пистолет, но в момент задержания злоумышленник достал нож и нанес ранение полицейскому в ногу. После совершенного мужчина разрезал себе руку. Полицейскому и задержанному понадобилась помощь медиков, их госпитализировали в больницу.

Также было установлено, что задержанный уже неоднократно имел проблемы с законом. На место прибыла следственно-оперативная группа и задокументировала случившееся. Подробности инцидента установит следствие.

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Ранее полиция задержала иностранцев, обворовывавших авто киевлян. У задержанных изъяли деньги и оружие.

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