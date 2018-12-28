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В новогоднюю ночь в Киеве сгорело авто

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Машина начала гореть после столкновения с ограждением. Салон машины выгорел практически полностью.
Машина врезалась в ограждение
Машина врезалась в ограждение
kiev.informator.ua

В Святошинском районе Киеве в ночь на вторник, 1 января, Renault Clio врезался в ограждение. В результате столкновения автомобиль загорелся, сообщает Информатор.

В момент аварии в машине находились четыре человека.

По словам свидетеля, Renault и автомобиль BMW на высокой скорости подъезжали к кольцевой развязке. Водитель Clio не справился с управлением и врезался в ограждение.

После столкновения авто загорелось. Его водителя с места происшествия увезли на BMW. На тот момент в Renault находились еще пассажиры. Их эвакуировали свидетели ДТП.

На месте происшествия побывали пожарные, две кареты скорой помощи, а также патрульные полицейские. Никто из пассажиров Renault не погиб, однако некоторых из них госпитализировали. Детали аварии установит следствие.

 

 

Напомним, несколькими днями ранее во Львове полицейский насмерть сбил женщину на остановке.

А в Хмельницкой области грузовик въехал в здание неработающего кафе. В результате этой аварии три человека погибли и двое пострадали.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авто
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Источник: korrespondent.net

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