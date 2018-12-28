Новый год на Софиевской площади встретили гимном Украины и танцами. Празднование продолжалось до утра.

Как встречали Новый год у главной елки Украины

Как встречали Новый год у главной елки Украины

Елка на Софиевской площади в Киеве в новогоднюю ночь собрала тысячи людей. К ней пришли встречать Новый год как киевляне, так и гости столицы, сообщает во вторник, 1 января, Информатор.

Читай также: Итоги 31 декабря: Избирательная кампания и взрыв в РФ

Незадолго до полуночи на площади закончили свой новогодний маршрут бегуны.

Новый год присутствовавшие отметили массовым исполнением гимна Украины. После этого на сцене продолжилась концертная программа, а празднование затянулось до самого утра.

Как сообщалось, президент Порошенко с женой вечер 1 декабря также провел возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.