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Как встречали Новый год у главной елки Украины

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Новый год на Софиевской площади встретили гимном Украины и танцами. Празднование продолжалось до утра.
Как встречали Новый год у главной елки Украины
© kiev.informator.ua
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  • Празднование Нового года в Киеве
Как встречали Новый год у главной елки Украины
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Елка на Софиевской площади в Киеве в новогоднюю ночь собрала тысячи людей. К ней пришли встречать Новый год как киевляне, так и гости столицы, сообщает во вторник, 1 января, Информатор.

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Незадолго до полуночи на площади закончили свой новогодний маршрут бегуны.

Новый год присутствовавшие отметили массовым исполнением гимна Украины. После этого на сцене продолжилась концертная программа, а празднование затянулось до самого утра.

Как сообщалось, президент Порошенко с женой вечер 1 декабря также провел возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.

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Теги: Киев, Новый год, фото, Софиевская площадь
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