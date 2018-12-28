Как встречали Новый год у главной елки Украины
Новый год на Софиевской площади встретили гимном Украины и танцами. Празднование продолжалось до утра.
Как встречали Новый год у главной елки Украины
© kiev.informator.ua
Фото 1/14
Как встречали Новый год у главной елки Украины
Показать полный текст
Реклама
Елка на Софиевской площади в Киеве в новогоднюю ночь собрала тысячи людей. К ней пришли встречать Новый год как киевляне, так и гости столицы, сообщает во вторник, 1 января, Информатор.
Читай также: Итоги 31 декабря: Избирательная кампания и взрыв в РФ
Незадолго до полуночи на площади закончили свой новогодний маршрут бегуны.
Новый год присутствовавшие отметили массовым исполнением гимна Украины. После этого на сцене продолжилась концертная программа, а празднование затянулось до самого утра.
Как сообщалось, президент Порошенко с женой вечер 1 декабря также провел возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.