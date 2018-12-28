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День Бандеры: В Киеве проведут факельное шествие

Комментариев: 10
Сегодня в столице будут проведены праздничные мероприятия в честь Дня рождения Степана Бандеры.
Факельное шествие во Львове в 2018 году
Факельное шествие во Львове в 2018 году
zaxid.net

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В Киеве состоится факельное шествие в честь 100-летия со Дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщается на сайте ВО Свобода.

Сбор людей состоится в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Тараса Шевченко. Ожидается, что память Бандере почтут несколько тысяч человек в разных городах Украины.

Ранее сообщалось о том, что в прошлогоднем факельном шествии во Львове приняли участие 400 человек

 

 

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Теги: факельное шествие, день рождения бандеры
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Комментариев (10)
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Септемберг    01.01.2019, 14:57
Оценка:  0
Септемберг
А чего это дядьки из Свободы за пацанами 13-летними прячутся??
Vesna_Krasna2    01.01.2019, 14:46
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Сборище фекалистов)
степовик    01.01.2019, 14:33
Оценка:  -4
степовик
Дід Бандера і дід Сталін, отамани були в нас,
А крім цього народ древній й край від Сяну й по Кавказ,
Христа-Бога прославляєм й Вічне Військо козаків,
Дідів-прадідів забутих, що жили серед степів!
степовик    01.01.2019, 14:09
Оценка:  -3
степовик
Царство небесне і вічна пам'ять всім козакам-українцям, нащадкам воїнів Христових обох берегів Дніпра з діда-прадіда, грішним людям вільної України (і святої Русі) 20 сторіччя. Прости Господи їм гріхи вільні і невільні і упокой їх з миром, там де святі і праведники спочивають.. Господи, помилуй!
Pivkov3    01.01.2019, 14:04
Оценка:  0
Pivkov3
фекальное шествие в автофекальной стране
степовик    01.01.2019, 14:10
Оценка:  0
степовик
Батьків і країну народження не обирають друже
степовик    01.01.2019, 14:15
Оценка:  -2
степовик
Господи помилуй нас, всіх від Сяну й по Кавказ! Слава вільній Україні і святій Русі, стоячи за Правду спасемось усі!
степовик    01.01.2019, 14:23
Оценка:  -4
степовик
Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Sinobi-life    01.01.2019, 14:32
Оценка:  -3
Sinobi-life
Ты не пивков,а сцакин,так как пива у вас нет,а о фекалиях вообще молчу,ваши города со сталактитами и сталагмитами из него же,вообще жесть, факельные шествия тебя беспокоят, а в Уфе к столетию комсомола, что бревно в глазу не видно???
степовик    01.01.2019, 14:00
Оценка:  -4
степовик
Всіх козаків вільної України (і святої Русі) з Новим Роком і Різдвом Христовим! Козаки Фрипульястана знов перфоманси чудять... У Бога всі живі, Військо Боже - Військо Вічне .. Господи, помилуй нас грішних молитвами блаженного Феодосія Київського, наших дідів-прадідів і всіх святих! Фрипулья, козаки!
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