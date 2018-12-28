День Бандеры: В Киеве проведут факельное шествие

Сегодня в столице будут проведены праздничные мероприятия в честь Дня рождения Степана Бандеры.

Факельное шествие во Львове в 2018 году zaxid.net

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В Киеве состоится факельное шествие в честь 100-летия со Дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщается на сайте ВО Свобода.

Сбор людей состоится в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Тараса Шевченко. Ожидается, что память Бандере почтут несколько тысяч человек в разных городах Украины.

Ранее сообщалось о том, что в прошлогоднем факельном шествии во Львове приняли участие 400 человек.