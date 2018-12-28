День Бандеры: В Киеве проведут факельное шествие
Сегодня в столице будут проведены праздничные мероприятия в честь Дня рождения Степана Бандеры.
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В Киеве состоится факельное шествие в честь 100-летия со Дня рождения Степана Бандеры.
Об этом сообщается на сайте ВО Свобода.
Сбор людей состоится в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Тараса Шевченко. Ожидается, что память Бандере почтут несколько тысяч человек в разных городах Украины.
Ранее сообщалось о том, что в прошлогоднем факельном шествии во Львове приняли участие 400 человек.
А крім цього народ древній й край від Сяну й по Кавказ,
Христа-Бога прославляєм й Вічне Військо козаків,
Дідів-прадідів забутих, що жили серед степів!