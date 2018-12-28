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Пьяный забрался на главную елку Борисполя

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Полиция задержала нарушителя. Имя и возраст мужчины не сообщаются.
Обстоятельства инцидента выясняются
Обстоятельства инцидента выясняются
Скриншот

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В новогоднюю ночь нетрезвый мужчина залез на главную елку Борисполя. Видео инцидента опубликовано в Facebook сообществом Терминал.

"Нетрезвый "елколаз" в новогоднюю ночь повредил главное украшение площади. Полиция задержала вандала" - говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как мужчина пытается лезть по елке наверх, однако потом он срывается вниз. К счастью, ветки и гирлянды не дали нарушителю упасть.

Ранее сообщалось о том, что в Борисполе упала елка.

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Теги: борисполь, елка. пьяный
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