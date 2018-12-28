В Киеве резко "испортится" погода: Ожидаются метель и гололед

Водителей призывают воздержаться от длительных поездок.

Завтра, 2 января, в Киеве ожидается гололед и метель. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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“Призываем водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными“ - говорится в сообщении.

Советы водителям:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров;

при приближении к пешеходным переходам снижать скорость;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

не использовать авто не легких шинах.

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