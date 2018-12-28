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Факелов не будет: Нацкорпус провел шествие в честь Бандеры

Комментариев: 3
Участники шествия раздавали прохожим конфеты. Те брали сладости неохотно.
Факелов не будет: Нацкорпус провел шествие в честь Бандеры
© strana.ua
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Факелов не будет: Нацкорпус провел шествие в честь Бандеры
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Читай также: День Бандеры: В Киеве проведут факельное шествие

В Киеве началось факельное шествие в честь 110-летия со Дня рождения главного украинского националиста Степана Бандеры. Колонна активистов двигалась от Национальной оперы до Майдана Независимости.

На Крещатике образовалась пробка. В шествии принимает участие около 200-300 человек. Многие из них в камуфляже и шапках Санта-Клауса. Националисты выкрикивали лозунги Слава Украине.

Отметим, что националисты, а именно Свобода и Нацкорпус разделились и проводят разные шествия. Марш, освещенный на фото, организовал Билецкий. Во главе колоны шли люди в ростовых костюмах и раздавали подарки. При этом Нацкорпус отказался от факелов, заменив их на бенгальские огни. 

Ранее сообщалось о ТОП-5 интересных фактах о Степане Бандере. Оказалось, что семья главного националиста не имела собственного жилья, а сам он не учился в школе.

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Теги: Степан Бандера, факельное шествие
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Комментариев (3)
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nvk1945    01.01.2019, 18:37
Оценка:  +1
nvk1945
Унылое стадо до%&ов
krolikoff_net    01.01.2019, 18:57
Оценка:  -5
krolikoff_net
Самокритично однако. Не боитесь, что вас на вашем ольгино премии лишат ?
ИИИИИИИИИИ    01.01.2019, 19:20
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
ты упоротый нацик? Те, кто за 100 грн бегает и орёт слава слава - это херои, а те, у кого включён мозг - шпиёны из раши?
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