Участники шествия раздавали прохожим конфеты. Те брали сладости неохотно.

Факелов не будет: Нацкорпус провел шествие в честь Бандеры

Факелов не будет: Нацкорпус провел шествие в честь Бандеры

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В Киеве началось факельное шествие в честь 110-летия со Дня рождения главного украинского националиста Степана Бандеры. Колонна активистов двигалась от Национальной оперы до Майдана Независимости.

На Крещатике образовалась пробка. В шествии принимает участие около 200-300 человек. Многие из них в камуфляже и шапках Санта-Клауса. Националисты выкрикивали лозунги Слава Украине.

Отметим, что националисты, а именно Свобода и Нацкорпус разделились и проводят разные шествия. Марш, освещенный на фото, организовал Билецкий. Во главе колоны шли люди в ростовых костюмах и раздавали подарки. При этом Нацкорпус отказался от факелов, заменив их на бенгальские огни.

Ранее сообщалось о ТОП-5 интересных фактах о Степане Бандере. Оказалось, что семья главного националиста не имела собственного жилья, а сам он не учился в школе.