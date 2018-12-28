Марш сопровождали наряды полиции. Никаких инцидентов с правоохранителями не зафиксировано.

В Киеве от парка Шевченко начался факельный марш в честь Бандеры УНН

В центре Киева вечером во вторник, 1 января, прошли марши украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Так, на марш, организованный Национальным Корпусом собралось около 200 человек, передает корреспондент РБК-Украина.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошел марш в честь дня рождения Бандеры

В то же время на марш, что организовывали Свобода, Правый Сектор и другие национальные организации, вышло около 300 человек.

Марш националистов двигался со стороны парка Шевченка. Участники жли файеры и выкрикивали национальные лозунги.

Во главе колоны находились лидеры ВО Свобода, в частности кандидат от националистов на президентских выборах Руслан Кошулинский. Также на марше присутствовали представители Правого сектора, С14, КУН.

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