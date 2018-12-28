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В Киеве прошел марш в честь дня рождения Бандеры

Комментариев: 3
Марш сопровождали наряды полиции. Никаких инцидентов с правоохранителями не зафиксировано.
В Киеве от парка Шевченко начался факельный марш в честь Бандеры
В Киеве от парка Шевченко начался факельный марш в честь Бандеры
УНН

В центре Киева вечером во вторник, 1 января, прошли марши украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Так, на марш, организованный Национальным Корпусом собралось около 200 человек, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время на марш, что организовывали Свобода, Правый Сектор и другие национальные организации, вышло около 300 человек.

Марш националистов двигался со стороны парка Шевченка. Участники жли файеры и выкрикивали национальные лозунги.

Во главе колоны находились лидеры ВО Свобода, в частности кандидат от националистов на президентских выборах Руслан Кошулинский. Также на марше присутствовали представители Правого сектора, С14, КУН.

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Ранее депутаты Львовского областного совета объявили 2019 год годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.

 

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Теги: Киев, Бандера, видео, фото, марш, ВО Свобода, Степан Бандера, бандеровцы, правый сектор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Детонатор    01.01.2019, 20:43
Оценка:  +2
Детонатор
Последний, надо думать.
Шандор    01.01.2019, 20:37
Оценка:  +3
Шандор
Очередной гей-парад.
Л_о_л_а    01.01.2019, 20:21
Оценка:  +2
Л_о_л_а
В православном Киеве это в последний раз....
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