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В Киеве горел прокат лыж на Протасовом Яру

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Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
Пожар произошел в одноэтажном здании
Пожар произошел в одноэтажном здании
Прес-служба ДСНС

В Киеве произошел пожар в одноэтажном здании по ул. Протасов Яр, 23. Информация о возгорании поступила спасателям в 14.02 вторника, 1 января, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

По предварительным данным, пожар произошел в здании по прокату лыж. В 14.29 пожар на площади 40 кв. м локализовали, в 14.35 - ликвидировали.

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Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранительные органы, отметили в ГСЧС.

 
Пресс-служба ГСЧС

Ранее в Киеве произошел крупный пожар в двухэтажном частном доме на улице Промышленной в Дарницком районе.

 

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Теги: Киев, пожар, лыжи, горные лыжи, Протасов, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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