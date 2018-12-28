В Киеве горел прокат лыж на Протасовом Яру

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

В Киеве произошел пожар в одноэтажном здании по ул. Протасов Яр, 23. Информация о возгорании поступила спасателям в 14.02 вторника, 1 января, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

По предварительным данным, пожар произошел в здании по прокату лыж. В 14.29 пожар на площади 40 кв. м локализовали, в 14.35 - ликвидировали.

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Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранительные органы, отметили в ГСЧС.

Пресс-служба ГСЧС

Ранее в Киеве произошел крупный пожар в двухэтажном частном доме на улице Промышленной в Дарницком районе.

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