В центре Киева ограбили ПриватБанк - СМИ

"Такой нахальной кражи давно не было", отмечают в полиции.

В первый день Нового года преступники решили воспользоваться массовыми гуляниями в центре города и совершили взлом закрытого отделения государственного ПриватБанка.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Известно, что около 22.00 часов вечера сработала сигнализация в филиале ПриватБанка на улице Бассейная,12/1-2. Прибывшая полиция охраны и служба безопасности банка увидели поврежденные входные двери со взломанными замками, также отмычками были взломаны двери в кассовое помещение.

“Сколько именно пропало наличности пока еще не подсчитали, однако, по данным наших источников, работали профессионалы. Охранные приборы были мастерски выведены из строя-перерезаны кабели сигнализации и питание камер видеонаблюдения. Хотя серверы и находятся в другом месте но неработающие камеры не могли записать момент кражи“, - уточняется в сообщении.

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По словам оперативников такой нахальной кражи в Киеве давно не случалось, чтобы сумели вынести деньги до приезда охраны на сигнал сработавшей сигнализации. Как правило ранее столичные банковские грабители предпочитали грабить отделения днем, когда они были открыты для посетителей.

По краже на Бассейной заведено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины - Кража с проникновением. Сотрудники полиции пытаются разыскать видеозаписи уличных камер системы Безпечне місто, на которых мог быть зафиксирован маршрут взломщиков.

Как сообщалось 26 декабря, в Кривом Роге ограбили банк, была ранена сотрудница.