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В центре Киева Новый год встретили 15 тысяч человек

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Всего программа общегородских мероприятий этого года содержит не менее 70 различных акций и концертов.
На Софийской площади присоединились к празднованию 12 тысяч человек
На Софийской площади присоединились к празднованию 12 тысяч человек
Пресс-служба КГГА

Встретили Новый 2019 год на Софийской и Контрактовой площадях 15 тысяч киевлян и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду, 2 января.

В частности, на Софийской площади присоединились к празднованию 12 тысяч человек, а на Контрактовой – 3 тысячи.

Всего программа общегородских мероприятий этого года содержит не менее 70 различных акций и концертов, более 300 тематических спектаклей для почти 90 000 юных зрителей и более 200 праздничных событий во всех районах города.

Как встречали Новый год у главной елки Украины

Напомним, в этом году главная 25-метровая елка страны была украшена более 1,5 тысячами игрушек и тремя километрами гирлянд.

 

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Теги: Киев, Новый год, новогоднее поздравление, елка, новогодние праздники, новогодняя елка, новогоднее настроение
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Источник: korrespondent.net

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