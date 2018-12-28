В центре Киева Новый год встретили 15 тысяч человек
Встретили Новый 2019 год на Софийской и Контрактовой площадях 15 тысяч киевлян и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду, 2 января.
В частности, на Софийской площади присоединились к празднованию 12 тысяч человек, а на Контрактовой – 3 тысячи.
Всего программа общегородских мероприятий этого года содержит не менее 70 различных акций и концертов, более 300 тематических спектаклей для почти 90 000 юных зрителей и более 200 праздничных событий во всех районах города.
Как встречали Новый год у главной елки Украины
Напомним, в этом году главная 25-метровая елка страны была украшена более 1,5 тысячами игрушек и тремя километрами гирлянд.
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