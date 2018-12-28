В центре Киева мужчина с собаками убил водителя

Конфликт произошел когда водитель припарковывал свою машину.

В Киеве в ночь на четверг, 3 января, мужчина, выгуливавший собак, во время конфликта убил другого мужчину.

Об этом сообщает Информатор.

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Отмечается, что инцидент произошел около 22:30 на территории ЖК Французский квартал в Печерском районе.

По предварительной информации, один мужчина гулял с собаками, а второй мужчина подъезжал на машине к парковке. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт. Водитель автомобиля вышел на улицу и продолжил диалог. В какой-то момент в ходе ссоры мужчина с собаками ударил собеседника кулаком в голову.

Пострадавший упал на землю и ему стало плохо. На место произошедшего вызвали медиков. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков смерть наступила от удара в голову, а не от падения.

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Тем временем, нападавший скрылся во дворах. Правоохранители разыскивают мужчину кавказской внешности с бородой. Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм, а также с ним были две собаки. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

При этом Страна уточняет со ссылкой на источники, что погибший был сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. Его звали Василий Хмелюк, парню было всего 26 лет.

Приметы убийцы со слов свидетелей следующие: мужчина кавказской наружности, ростом около 185 см, спортивного телосложения, с бородой, был одет в темную спортивную куртку, синие спортивные штаны. Был с двумя собаками породы такса.

Как сообщалось 2 января, в Киеве мужчина из пистолета ранил двух квартирантов.