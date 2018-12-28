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В центре Киева мужчина с собаками убил водителя

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Конфликт произошел когда водитель припарковывал свою машину. Мужчина кавказской внешности с двумя собаками нанес ему смертельный удар в голову.
Полиция ведет расследование убийства
Полиция ведет расследование убийства
kiev.informator.ua

В Киеве в ночь на четверг, 3 января, мужчина, выгуливавший собак, во время конфликта убил другого мужчину, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел около 22:30 на территории ЖК Французский квартал в Печерском районе.

По предварительной информации, один мужчина гулял с собакой, а второй мужчина подъезжал на машине к парковке. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт. Водитель автомобиля вышел на улицу и продолжил диалог. В какой-то момент в ходе ссоры мужчина с собаками ударил собеседника кулаком в голову.

Пострадавший упал на землю и ему стало плохо. На место произошедшего вызвали медиков. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков смерть наступила от удара в голову, а не от падения.

Тем временем, нападавший скрылся во дворах. Правоохранители разыскивают мужчину кавказской внешности с бородой. Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм, а также с ним были две собаки. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

 

 

Напомним, несколькими днями ранее в центре Ивано-Франковска застрелили мужчину

А в Виннице по подозрению в убийстве собственной семьи задержан мужчина. Правоохранители расследуют смерть четырех людей, среди которых - двое детей подозреваемого.

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Теги: Киев, смерть, видео, фото, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
M256    03.01.2019, 08:41
Оценка:  -2
M256
найти будет очень легко, раз с собаками гулял, значит местный. А смерть глупая, естественный отбор по Дарвину. Был бы сильнее - выжил бы. Был бы умнее, не собачился бы с незнакомцем из-за мелочи. Получился глупее, слабее, что уж поделать.
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