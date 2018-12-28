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Перепутали: В Киеве полицейские избили авиаконструктора завода Антонов

Комментариев: 2
Ковальский заявляет, что полицейские заподозрили его в том, что он – якобы валютный мошенник.
У 81-летнего создателя Мрии сотрясение мозга
У 81-летнего создателя Мрии сотрясение мозга
tsn.ua

В Киеве 2 января пятеро неизвестных избили 81-летнего авиаконструктора завода Антонов Виктора Ковальского.

Об этом сообщает ТСН.

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Ковальский утверждает, что нападавшие заподозрили его в том, что он – валютный мошенник. Среди них был тот, кого якобы обманул авиаконструктор. По словам Ковальского, изначально его били трое, после присоединились двое полицейских. Затем последние надели на него наручники и посадили в авто. Уже при осмотре личных вещей поняли, что схватили не того.

По словам свидетелей, на Ковальского указал мужчина по имени Сергей.

“Этот мужчина в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на $10 тыс. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал“, – добавил Ковальский.

Авиаконструктор получил сотрясение мозга, ему повредили зуб и спину. Он написал в полицию заявление. По факту инцидента открыли уголовное производство.

Как сообщалось 29 декабря, в Ивано-Франковске узбек избил главу братства ОУН-УПА.

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Теги: избили, полиция, Киев, валюта
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Комментариев (2)
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П    03.01.2019, 10:21
Оценка:  0
П
Хотели подработать.)))) Суки.
dimasvetik    03.01.2019, 10:15
Оценка:  +4
dimasvetik
я в шоке! Мужика жалко!
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