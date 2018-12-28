Перенос дач с Русановских садов: В Киеве украли землю на 45 млн грн

Участки земли были выделены для переноса дач с Русановских садов.

Стройка моста с одной стороны уперлась в Русановские сады Віталій Селик

В поселке Быковня в Деснянском районе Киева на основании поддельных решений Киевского городского совета перевели в частную собственность два земучастка площадью 1,573 га и 0,2 га. Их общая стоимость оценивается в 45 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

Согласно данным судебного реестра (1, 2), целевое назначение обоих участков, расположенных на улице Радистов, - дачное строительство с целью переноса Русановских и Воскресенских садов с трассы строительства Подольского мостового перехода.

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Стоит отметить, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из самых важных инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить перегруженный Московский мост. Кроме того, по нему пройдет четвертая ветка Киевского метро, которую планируют строить от Жулян до Троещины.

Сейчас готовность моста - чуть более половины. Существенные работы на объекте почти не ведутся с 2011 года, когда упал плавучий кран Захарий. Самый проблемный вопрос - финансирование. Кроме того, с одной стороны мост уперся в Русановские сады, с другой - в общежитие завода Ленинская кузница на Рыбальском полуострове, уточняет LB.ua.

Киевские власти давно постановили снести мешающие домовладения на Русановских садах. В 2006 году Киевский горсовет постановил передать Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева в постоянное пользование 14,89 га земель запаса рекреационного назначения в Быковне. На этой территории должен был появиться новый дачный массив вместо снесенного на трассе моста.

В сентябре 2018 года выяснилось, что по меньшей мере два крупных участка, выделенных под дачи, незаконно оказались в частной собственности.

Как сообщалось в сентябре 2018 года, землю на Шулявке на 1 млрд. грн бесплатно отдали под застройку.