Убийство сотрудника госохраны: Подозреваемый - известный боксер

Обнародованы снимки с камер видеонаблюдения.

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Подозреваемым в убийстве сотрудника Управления Госохраны Василия Хмелюка, которое произошло в Киеве в ночь на 3 января, в Печерском районе, в жилом комплексе Французский квартал, оказался киевлянин Петр Очеретяный, его разыскивает полиция Киева.

Об этом сообщают Вести со ссылкой на полицию.

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“За совершение преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) УК Украины разыскивается Очеретяный Петр Владимирович, 1982 года рождения. Просим всех кто знает о его местоположении безотлагательно звонить на 102 или в Печерское управление полиции“, - отметили правоохранители.

На след подозреваемого оперативники вышли, опросив местных жителей. По словам правоохранителей, из-за густой бороды свидетели сначала описали подозреваемого, как кавказца.

Стоит отметить, Петр Очеретяный - выпускник Национального университета физического воспитания и спорта, известный украинский боксер, более 10 лет представляющий Лигу профессионального бокса Украины. Спортсмен проводит поединки в тяжелом весе.

Источники Информатора предоставили снимки предполагаемого убийцы. Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм и пуховик, а также с ним были две собаки.

Как сообщалось 3 января, в Киеве в ночь на четверг, 3 января, мужчина, выгуливавший собак, во время конфликта ударом в голову убил другого мужчину. Погибший был сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. Его звали Василий Хмелюк, парню было всего 26 лет.