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Убийство сотрудника госохраны: Подозреваемый - известный боксер

Комментариев: 6
Обнародованы снимки с камер видеонаблюдения.
Убийство сотрудника госохраны: Подозреваемый - известный боксер
© vesti-ukr.com
Фото 1/10
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
  • Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
Убийство сотрудника госохраны: Подозреваемый - известный боксер
Подозреваемый в убийстве - Петр Очеретяный, известный украинский боксер
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Подозреваемым в убийстве сотрудника Управления Госохраны Василия Хмелюка, которое произошло в Киеве в ночь на 3 января, в Печерском районе, в жилом комплексе Французский квартал, оказался  киевлянин Петр Очеретяный, его разыскивает полиция Киева.

Об этом сообщают Вести со ссылкой на полицию.

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“За совершение преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) УК Украины разыскивается Очеретяный Петр Владимирович, 1982 года рождения. Просим всех кто знает о его местоположении безотлагательно звонить на 102 или в Печерское управление полиции“, - отметили правоохранители.

На след подозреваемого оперативники вышли, опросив местных жителей. По словам правоохранителей, из-за густой бороды свидетели сначала описали подозреваемого, как кавказца.

Стоит отметить, Петр Очеретяный - выпускник Национального университета физического воспитания и спорта, известный украинский боксер, более 10 лет представляющий Лигу профессионального бокса Украины. Спортсмен проводит поединки в тяжелом весе.

Источники Информатора предоставили снимки предполагаемого убийцы. Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм и пуховик, а также с ним были две собаки. 

Как сообщалось 3 января, в Киеве в ночь на четверг, 3 января, мужчина, выгуливавший собак, во время конфликта ударом в голову убил другого мужчину. Погибший был сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. Его звали Василий Хмелюк, парню было всего 26 лет.

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Теги: убийство, Киев, боксер
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Комментариев (6)
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Хюндай    03.01.2019, 16:16
Оценка:  +1
Хюндай
Да собаки очень на такс похожи ,влип очкарик .Знал же что удар мог не рассчитать.
МішкаНаПівдні*    03.01.2019, 16:14
Оценка:  +1
МішкаНаПівдні*
Как пишут Очеретяный сделал замечание водителю который якобы чуть не наехал на его таксу. Началась словесная перепалка и к разговору на повышенных тонах присоединились друзья водителя которые вышли из автомобиля в том числе погибший сотрудник госохраны. Получилось 3 против 1.
МішкаНаПівдні*    03.01.2019, 16:16
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Конечно ужасная, бессмысленная смерть. Но наверное нужно уметь говорить - "один на один", возможно и смерти не было-бы....
bertal    03.01.2019, 16:06
Оценка:  +3
bertal
"Лицо кавказкой национальности", когда привлекут к суду журналиста который это написал?
Gagarinn    03.01.2019, 15:57
Оценка:  +5
Gagarinn
И хач и таксы у него прикольные переростки.
Антибес    03.01.2019, 15:51
Оценка:  +10
Антибес
Боксёрам,борцам и остальным бойцам за подобные убийства нужно присуждать дополнительные 10 лет строгого режима в качестве отягчающих обстоятельств,помимо основного срока.Разумеется,без права УДО.
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