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Киевский ЖД вокзал очистят от бездомных и преступников

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Перед правоохранителями поставлена задача - в течение месяца "навести порядок на вокзале и избавить его от скопления криминального элемента и бездомных".
На ЖД будут патрулировать 50 бойцов ТОР
На ЖД будут патрулировать 50 бойцов ТОР
facebook.com/lavrenyuk.yu

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве хотят оградить от волны краж с помощью установленных видеокамер и ежедневного патрулирования более 50 бойцами спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции Украины. 

Об этом в своем Фейсбуке сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

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“Центральный железнодорожный вокзал является визитной карточкой нашей столицы. Однако в последнее время криминогенная ситуация на территории вокзала существенно ухудшилась. Одиночные кражи начали приобретать системный характер, появились случаи открытых и дерзких ограблений, особенно пассажиров, отправляющихся в международное сообщение“, - написал он.

По словам чиновника, в Мининфраструктуры регулярно поступают многочисленные жалобы. “Уже в ближайшее время на вокзале появится настоящая сервисная служба Национальной полиции. В эксплуатацию будет введена сотня видеокамер. А самое главное, это то, что ежедневно на патрулирование будут заступать более 50 бойцов спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции Украины“, - отметил Лавренюк.

Заминистра подчеркнул, что перед правоохранителями поставлена задача - в течение месяца “навести порядок на вокзале и избавить его от скопления криминального элемента и бездомных“.

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“Надеюсь, что в этом году мы реализуем подобный эксперимент во всех городах-“миллионниках“, а также искренне верю, что мы в ближайшее время должны вернуться к практике сопровождения пассажирских поездов нарядами правоохранителей“, - добавил Лавренюк.

Напомним, столичная прокуратура завершила следствие в отношении 7 полицейских, которые покрывали противозаконную деятельность воров на Киевском железнодорожном вокзале.

 

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Теги: ТОР, Левренюк, ЖД, вокзал, Киев, преступники
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