Подозреваемый в убийстве бойца УГО сдался полиции

Мужчина, которого подозревают в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, явился в Печерское управление полиции.

Полиции сдался мужчина, подозреваемый в убийстве ударом в голову 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны в центре Киева. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Также в полиции подтвердили, что подозреваемым является киевлянин 1982 года рождения.

Кроме того, в СМИ появилась видеозапись ночного инцидента, на которой видно, что сотрудник УГО стоит в окружении трех человек. После удара одного из них мужчина падает, ударяясь затылком об асфальт, и теряет сознание.

Ранее в Киеве на парковке между ним и еще одним мужчиной, гулявшим с собаками, возник конфликт. Во время выяснения мужчина получил удар в голову, от которого скончался.

Вскоре стало известно, что мужчина, которого в ночь на четверг, 3 января, в Печерском районе Киева убил неизвестный, был сотрудником Управления госохраны.

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