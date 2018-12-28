Убийцей бойца ГСО оказался боксер-супертяж - СМИ

Главный подозреваемый в убийстве - известный боксер-тяжеловес, представляющий Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет.

Боксера-тяжеловеса Петра Очеретяного подозревают в убийстве ударом в голову бойца ГСО beztabu.net

Вероятным убийцей ударом в голову сотрудника Государственной службы охраны в Киеве называют боксера-тяжеловеса Петра Очеретяного. Об этом в четверг, 3 января, сообщает издание Без табу.

Согласно его данным, главный подозреваемый в убийстве - известный боксер-тяжеловес, представляющий Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет.

Известно, что Очеретяный дебютировал на профессиональном ринге в 2005 году на ринге ночного клуба Freedom в Киеве. В целом спортсмен на профессиональном ринге провел десять боев, из которых выиграл девять (шесть - нокаутом).

Ранее полиции сдался мужчина, подозреваемый в убийстве ударом в голову 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны в центре Киева.

Напомним, в ночь на четверг, 3 января, в Печерском районе Киева на парковке между мужчинами возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина получил удар в голову, от которого скончался.

Вскоре стало известно, что мужчина, которого убил неизвестный, был сотрудником Управления госохраны.

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