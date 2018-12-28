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В Гидропарке из воды вытащили тело женщины

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Обстоятельства и причину смерти установят правоохранители.
Тело находилось в воде на расстоянии трех метров от берега
Тело находилось в воде на расстоянии трех метров от берега
censor.net.ua

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В пятницу днем в Киеве обнаружили тело женщины в реке Днепр у острова Гидропарк. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Сообщение об обнаружении мертвой женщины поступило в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины в Киеве в 14:25, уточнила пресс-служба.

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"На место происшествия было направлено отделение спасателей 16-Государственной пожарно-спасательной части", - добавили в ведомстве. 

Тело обнаружили на расстоянии трех метров от берега в воде. Спасатели достали тело женщины из воды и передали его правоохранительным органам.

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Уже правоохранители установят причины и обстоятельства трагического случая, отметили в ГосЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре в мусорном баке обнаружили чемодан с телом мертвой девушки.

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Теги: Киев, река, Днепр, женщина, труп, ГСЧС
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