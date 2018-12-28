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В Киеве поезд протаранил Honda

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Как заявляет водитель, он подъехал к шлагбауму возле жилого комплекса и остановился на путях, чтобы найти пропуск в жилкомплекс.
Жертв и пострадавших в результате ДТП нет
Жертв и пострадавших в результате ДТП нет
Информатор

В Святошинском районе Киева поезд, перевозивший щебень, протаранил стоящий на путях автомобиль марки Honda. Авария произошла около 17.00 в пятницу, 4 января, сообщает издание Информатор.

Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

Как заявляет водитель, он подъехал к шлагбауму возле жилого комплекса и остановился на путях, чтобы найти пропуск в жилкомплекс. По его словам, он отвлекся и не слышал приближения поезда. В то же время, водитель отметил, что никаких звуковых или световых сигналов машинист не подавал.

"Он не слепил, у него не работали огни! Огни работают сейчас! А в тот момент огни не работали, звукового сигнала он не подавал. Это охранники начали кричать", - утверждает водитель.

В свою очередь, руководитель машиниста эту информацию опровергает.

"У него было шесть груженых вагонов, он не мог вовремя остановиться. Поэтому он не избежал столкновения. Но у него все горело, и он подавал предупредительные сигналы", - заявил мужчина.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве поезд протаранил Honda

Информацию о том, что машинист подавал сигналы водителю об опасности подтвердил охранник, который стал очевидцем инцидента.

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Теги: Киев, ДТП, Поезд, видео, фото, авария, Святошин, поезда, железная дорога, Святошино
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    04.01.2019, 23:40
Оценка:  0
atos
Тот случай когда у обеих лохов глаза растут на жопе)))))))
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