Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии

Комментариев: 22
Не менее 500 человек пришли посмотреть на документ об автокефалии сразу после того, как Софию киевскую покинули Епифаний, Порошенко и прочие вип-персоны.
Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии
© unn.com.ua
Фото 1/16
  • Сотни украинцев пришли посмотреть на Томос об автокефалии
  • После ухода главы ПЦУ и политиков любой желающий смог посмотреть на исторический документ
  • Томос об автокефалии выставили на обозрение сразу после проведения Рождественской литургии
  • Украинцы пришли посмотреть на Рождественскую литургию, а потом - и на Томос
  • Митрополит Епифаий привез в Украину исторический документ
  • Томос об автокефалии теперь могут увидеть все гости столицы
  • Чтобы посмотреть на исторический Томос, нужно всего лишь приехать в Софию киевскую
  • Украинцы отмечали Рождество и автокефалию ПЦУ
  • Верующие отметили получение Украиной Томоса
  • Многие киевляне пришли посмотреть на демонстрацию Томоса об автокефалии во время Рождественской литургии
  • На Рождественской литургии присутствовали Петр Порошенко, Степан Полторак, Юрий Луценко и Юлия Тимошенко
  • Украинцы смотрели Рождественскую литургию на Софийской площади
  • Киевлян сегодня усиленно охраняли нацгвардецы и полиция
  • В столице теперь можно увидеть Томос о независимости украинской церкви
  • Киевляне пришли посмотреть на торжественную Рождественскую литургию с детьми
  • Киевляне обнимались, празднуя Рождество и получение Томоса
Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии
Сотни украинцев пришли посмотреть на Томос об автокефалии
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Епифаний призвал украинцев молиться за ПЦУ, а другие церкви - за Украину

В Софийском соборе в Киеве сотни людей пришли посмотреть на Томос об автокефалии поместной Православной церкви Украины, передает УНН.

Не менее пяти сотен людей пришли в Софиевский собор, где для всех желающих был открыт подход к Томосу, который накануне Вселенский Патриарх Варфоломей вручил украинской делегации.

Читай также: Порошенко помог Епифанию внести Томос в собор

С самого утра и до часу дня в храме проводилась служба во главе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. 

На богослужении присутствовали президент Петр Порошенко с женой и детьми, спикер Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-президент Виктор Ющенко.

Читай также: Порошенко: “Мы разорвали последние пути к Москве с ее фантазиями об Украине“

Служба закончилась около часа, после чего люди получили возможность попасть внутрь.

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний провел Рождественскую литургию в Софии киевской, где был продемонстрирован Томос об автокефалии. Также сообщалось, что документ внесли в собор глава ПЦУ и Петр Порошенко.

Поделись:
Теги: Томос, автокефалия, Украина, церковь, православие, Рождество, Киев, София киевская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (22)
Отсортировать по дате Вниз
Teetotaler    07.01.2019, 20:15
Оценка:  -1
Teetotaler
...и целовали тот томос... и лизали, обслюнявили...
dikrava    07.01.2019, 19:38
Оценка:  0
dikrava
Да, у "русского мира" пердаки уже так дымят, что уже на куски разрываються))) Наверное там у них в магазах стекломоя больше нет, весь повыпивали от горя))) А те приверженцы "русского мира", которые живут в Украине повыпивали весь стекломой в магазинах))) Вы хоть о завтрашнем дне подумайте)))
Детонатор    07.01.2019, 19:27
Оценка:  -1
Детонатор
Если говорят о сотнях, значит, на самом деле, были десятки - не густо ...А, вообще, предлагаю, этот день объявить государственно-религиозным праздником - Троица дубль два, т. е., день Томоса, Карлсона и Вискаса!
flacon9havi    07.01.2019, 19:24
Оценка:  0
flacon9havi
Слава Україні ! Смерть ворогам !
fkrfyfan    07.01.2019, 18:08
Оценка:  -5
fkrfyfan
Петя-хряк опять сегодня нажравшийся был, привезя на украину бумажку которой можно только зад подтереть
LatAlliensSuck    07.01.2019, 18:18
Оценка:  +3
LatAlliensSuck
Вот это у тебя бомбит, ватан...
fkrfyfan    07.01.2019, 18:19
Оценка:  -8
fkrfyfan
Ukrpidor иди готовься к школе, а то завтра тебя опять старшеклассники трахать будут
Ехидный    07.01.2019, 18:29
Оценка:  +3
Ехидный
Если с тобой так поступают, это еще не означает, что то же самое касается серьезных взрослых людей
Ехидный    07.01.2019, 18:31
Оценка:  +2
Ехидный
А что, твой зад уже зажил после того, как им попользовались?
flacon9havi    07.01.2019, 19:21
Оценка:  +2
flacon9havi
У тебе, бісова дитина, і такого нема.
Vesna_Krasna2    07.01.2019, 17:35
Оценка:  -4
Vesna_Krasna2
Вот те на, а томос еще не действителен оказывается.
LatAlliensSuck    07.01.2019, 18:02
Оценка:  0
LatAlliensSuck
Кусок говна, Томос действителен и вступил в силу. А где, позвольте спросить, Томос рпц? Ха-ха-ха-ха....
Хитрый-Лис    07.01.2019, 18:21
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
Пробухали они свой томас
iseamaster    07.01.2019, 17:16
Оценка:  -2
iseamaster
Вера в Господа нашего, это ведь не вера в Украину, Россию или Гондурас. Принадлежность к стране здесь совсем не важна. Вы можете совсем в церковь не ходить, но если вы будите жить по заповедям Божьим, вы будете истинно верующим и вам будет Божья Благодать.
LatAlliensSuck    07.01.2019, 17:18
Оценка:  -8
LatAlliensSuck
А вот и хрен тебе!
LatAlliensSuck    07.01.2019, 17:11
Оценка:  -11
LatAlliensSuck
И я там был! Я видел это чудо изменившее Вселенную! Слава, слава нашему великому и мудрому лидеру Петру Порошенко во веки веков! Этот человек изменил Вселенную! Теперь Мир никогда не будет прежним! Какое счастье, что этот великий человек будет править нами еще 5 лет!
П    07.01.2019, 17:24
Оценка:  0
П
Так вот он кто помогал Епифанию вносить Томос в Софию.
LatAlliensSuck    07.01.2019, 17:27
Оценка:  -15
LatAlliensSuck
Украина за Пороха! Русские сосут свой xyй! Порох - президент Вселенной! Он будет править вечно!
П    07.01.2019, 17:35
Оценка:  +2
П
LatAlliensSuck Да пусть сосут, я же не против. Но по поводу Вселенной это уже перебор, Петр Алексеевич.
LatAlliensSuck    07.01.2019, 18:01
Оценка:  -10
LatAlliensSuck
Для Христиан смысл существования Вселенной - обретение Господом Церкви как своего тела! Таким образом, для православных, изменить церковную структуру означает изменить Вселенную, а именно это и сделал Порох! В Христианском Мире это огромное достижение!
farfalle    07.01.2019, 18:21
Оценка:  -1
farfalle
А почему ты христианские заповеди нарушаешь?
СтальнаяКрыса    07.01.2019, 16:53
Оценка:  -12
СтальнаяКрыса
Из за всех этих праздничных мероприятий изменили маршруты троллейбусов 6,16,18, а бигмир поленился об этом написать. Пришлось снова спускаться в метро и ехать до станции метро Лукяновская. Обычно об изменении в маршрутах от Майдана Незалежності Бигмир пишет в разделе Столица.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь