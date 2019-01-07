Не менее 500 человек пришли посмотреть на документ об автокефалии сразу после того, как Софию киевскую покинули Епифаний, Порошенко и прочие вип-персоны.

Сотни украинцев пришли посмотреть на Томос об автокефалии

Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии

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Томос в Софии. Как киевляне отметили появление автокефалии

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В Софийском соборе в Киеве сотни людей пришли посмотреть на Томос об автокефалии поместной Православной церкви Украины, передает УНН.

Не менее пяти сотен людей пришли в Софиевский собор, где для всех желающих был открыт подход к Томосу, который накануне Вселенский Патриарх Варфоломей вручил украинской делегации.

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С самого утра и до часу дня в храме проводилась служба во главе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

На богослужении присутствовали президент Петр Порошенко с женой и детьми, спикер Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-президент Виктор Ющенко.

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Служба закончилась около часа, после чего люди получили возможность попасть внутрь.

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний провел Рождественскую литургию в Софии киевской, где был продемонстрирован Томос об автокефалии. Также сообщалось, что документ внесли в собор глава ПЦУ и Петр Порошенко.