В Киеве испытывают две снегоплавильные установки, которые позволят эффективнее расчищать город

Коммунальная корпорация (КК) “Киевавтодор“ сообщила, что 384 единицы снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 65 бригад по ручной уборке предприятий “Киевавтодора“ дежурят сегодня, 8 января, в столице, выполняя работы по зимнему содержанию столичных улиц и дорог.

Об этом пишет пресс-служба.

Учитывая минусовую температуру и большую влажность воздуха, дорожники постоянно следят за состоянием дорожного покрытия и, при необходимости, проводят его обработку противогололедными материалами.

Малогабаритная спецтехника и бригады ручной уборки задействованы в работе на тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных зонах, обслуживаемых предприятиями корпорации.

Чтобы не допустить гололеда на дорогах города и обеспечить безопасное передвижение киевлян и гостей столицы, предприятиями “Киевавтодора“ в течение 5-8 января было израсходовано 3 845 тонн соли и 4 481 тонна песчано-соляной смеси. Продолжались работы и по вывозу снега. Всего с начала зимнего периода вывезено с улично-дорожной сети 32 896 тонн снега.

Также в КК “Киевавтодор“ сообщили, что в настоящее время проводится испытательная эксплуатация 2 мобильных снегоплавильных установок и обучение персонала. Эти установки были закуплены в конце 2018 года. Они будут работать в разных районах города в зависимости от необходимости. Принцип работы установок состоит в использовании погружаемых горелок, работающих в непосредственном контакте со снегом и переплавляющих его.