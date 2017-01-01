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В Киеве рассказали, на сколько в среднем выросла стоимость жилья в новостройках

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По сравнению с ноябрем, средняя стоимость выросла на 0,1%, при показателе уровня погрешности ± 1,5%.
Стоимость квартир в новостройках выросла на 3,2% за год
Стоимость квартир в новостройках выросла на 3,2% за год
depositphotos.com

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Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в декабре 2018 года составила 24464 грн/кв.м. По сравнению с ноябрем, средняя стоимость выросла на 0,1%, при показателе уровня погрешности ± 1,5%. 

Об этом сообщает аналитическая информация специализированного портала Столичная недвижимость.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 3,2%. С января 2018 года - на 2%.

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Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Голосеевском - на 0,2%, Оболонском - на 0,6% и Подольском - на 0,3% районах. В других районах рост составил от 0,2% в Дарницком, до 2,9% в Святошинском.

Напомним, с середины лета украинский рынок недвижимости активизировался, согласно ежеквартальному отчету Министерства юстиции.

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Теги: столица, недвижимость, строительство, цены, жилье
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