В Киеве за два месяца из-за гололедицы пострадали более трех тысяч человек

В ближайшие дни Украина окажется в центре циклона - по всей стране прогнозируют сильные снегопады.

В Киеве с 14 ноября прошлого года по 8 января 2019 года из-за гололедицы травмировались более 3 500 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская во вторник, 8 января.

Чиновница уточнила, что из общего числа пострадавших 310 - дети.

В Запорожской области из-за снегопада закрыты две трассы

Отметим, в ближайшие дни Украина окажется в центре циклона - по всей стране прогнозируют сильные снегопады.

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