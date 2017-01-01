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В Киеве за два месяца из-за гололедицы пострадали более трех тысяч человек

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В ближайшие дни Украина окажется в центре циклона - по всей стране прогнозируют сильные снегопады.
В КГГА озвучили статистику пострадавших из-за гололедицы
В КГГА озвучили статистику пострадавших из-за гололедицы
Думская

В Киеве с 14 ноября прошлого года по 8 января 2019 года из-за гололедицы травмировались более 3 500 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская во вторник, 8 января.

Чиновница уточнила, что из общего числа пострадавших 310 - дети.

В Запорожской области из-за снегопада закрыты две трассы

Отметим, в ближайшие дни Украина окажется в центре циклона - по всей стране прогнозируют сильные снегопады.

 

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Теги: Киев, погода, зима, гололед, непогода, погода в Украине, пострадавшие, погода Украина, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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