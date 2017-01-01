В Киеве с начала года от гриппа умерли два человека

В одном из случаев причиной смерти стало позднее обращение за медицинской помощью, подробности другого - пока неизвестны.

С начала года уже два летальных исхода от гриппа в Киеве 1news.zp.ua

В течение первой недели 2019 года в Киеве от гриппа умерли два человека. Об этом во вторник, 8 января, заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская, сообщает УНН.

"С начала года только в одной клинике уже два летальных исхода от гриппа в Киеве", - отметила врач.

При этом она уточнила, что в одном из случаев причиной смерти стало позднее обращение за медицинской помощью, а подробности второго летального исхода пока неизвестны.

По словам Голубовской, медики предупреждали заранее о тяжелом течении гриппа в этом эпидемическом сезоне.

Ранее стало известно, что с начала наступившего года в Киеве из-за гриппа умер один человек. В частности, сообщалось, что 59-летний мужчина умер 1 января. Он поздно обратился за помощью в больницу и умер от осложнений.

Напомним, в Киеве 52-ю неделю эпидсезона у взрослого и детского населения наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7%.

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