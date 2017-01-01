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Нардеп заявил об ограблении его квартиры в Киеве

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В Киеве якобы ограбили квартиру, где живет семья народного депутата Украины Виктора Кривенко.
Квартиру Виктора Кривенко в Киеве ограбили
Квартиру Виктора Кривенко в Киеве ограбили
facebook.com/viktor.kryvenko.1

Народный депутат Виктор Кривенко заявил об ограблении в Киеве квартиры, где живет его семья. Об этом во вторник, 8 января, сообщил сам парламентарий в Facebook.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили...", - написал Кривенко в соцсети.

Как известно, в декларации Виктора Кривенко указана только одна квартира в столице. Она принадлежит гражданке Украины Маципуре Алле Анатольевне и находится в бесплатном пользовании Кривенко.

Ранее в Виннице правоохранители задержали двух злоумышленников, ограбивших колядников - двух несовершеннолетних детей.

Также сообщалось, что в Оболонском районе Киева злоумышленник ограбил магазин. А когда на место прибыла полиция, он нанес ножевое ранение полицейскому, а себе разрезал руку.

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Теги: Киев, депутаты, ограбление, фото, квартира, депутат, народный депутат, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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