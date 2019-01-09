В Киеве такси врезалось в автомобиль полиции
В центре Киева в ночь на среду, 9 января, столкнулись седан Renault службы Uber и полицейский Renault Duster. Об этом пишет Информатор.
Авария случилась на пересечении улиц Большая Васильковская и Ковпака.
По предварительной информации, полицейские двигались по Большой Васильковской на вызов с включенными проблесковыми огнями. В 23:35 на пересечении с улицей Ковпака в них врезался Renault.
В результате аварии один из полицейских повредил ногу. Его, а также водителя Uber забрала скорая помощь.
Детали ДТП установит следствие.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве такси врезалось в автомобиль полиции
Ранее в столице полицейский автомобиль Toyota Prius попал в ДТП.
Также сообщалось, что в Киеве Range Rover на скорости врезался в полицейскую машину.
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