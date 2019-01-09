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В Киеве такси врезалось в автомобиль полиции

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Авария случилась на пересечении Большой Васильковской и Ковпака. Столкнулись полицейский автомобиль и такси Uber.
ДТП с участием полиции
ДТП с участием полиции
kiev.informator.ua

В центре Киева в ночь на среду, 9 января, столкнулись седан Renault службы Uber и полицейский Renault Duster. Об этом пишет Информатор.

Авария случилась на пересечении улиц Большая Васильковская и Ковпака.

По предварительной информации, полицейские двигались по Большой Васильковской на вызов с включенными проблесковыми огнями. В 23:35 на пересечении с улицей Ковпака в них врезался Renault. 

В результате аварии один из полицейских повредил ногу. Его, а также водителя Uber забрала скорая помощь.

Детали ДТП установит следствие.

 

 

Ранее в столице полицейский автомобиль Toyota Prius попал в ДТП.

Также сообщалось, что в Киеве Range Rover на скорости врезался в полицейскую машину.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, такси, таксист, Uber, ДТП с полицией, такси Uber
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Источник: korrespondent.net

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