В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В КГГА сообщили, что интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 53,1% УНИАН

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%.

Об этом 8 января сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, информирует пресс-служба КГГА.

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По его словам, снижение произошло за счет детского населения. Так, детей заболело - 6405 (снижение на 15,1%), взрослых - 5502 человек (увеличение на 4,8%).

Поворозник отметил, что в столице за 53 неделю эпидсезона зарегистрировано 11 907 больных гриппом и ОРВИ (за 52 неделю заболело 12 789). Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

“Сейчас показатель заболеваемости составляет 401,8 (52 неделя - 431,6) и является ниже эпидемического порога на 53,1%“, - говорится в сообщении.

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В структуре заболеваемости дети составляют 53,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 18%.

Поворозник отметил, что в медицинские заведения за 53 неделю эпидсезона госпитализированы 228 человек, из них 160 - дети.

“С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34063 человека, из них 8801 - дети“, - добавил первый заместитель главы КГГА.

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Он также отметил, что по информации Департамента образования и науки сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в одной школе. В частности, обучение приостановлено в 37 классах ООСО № 173 Соломенского района.

Как сообщалось, в Киеве с начала 2019 года от гриппа умерли два человека.

Напомним, в Киеве 52 неделю эпидсезона у взрослого и детского населения наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7%.