В Киеве неизвестный подстрелил мужчину

Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу.

Сейчас мужчина находится в больнице. depositphotos.com

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Поздно вечером 8 января в Днепровском районе столицы неизвестный из огнестрельного оружия подстрелил мужчину. Он был доставлен в городскую клиническую больницу.

Об этом УНН рассказали источники в медучреждении.

Так, по информации врачей, вызов поступил к ним около полуночи. По адресу вызова медики обнаружили 22-летнего мужчину с ранением лица и туловища.

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По словам свидетелей, мужчина вышел на улицу покурить, когда злоумышленник по неизвестным причинам выстрелил в него из огнестрельного оружия. Сейчас мужчина находится в больнице.

Напомним, в мексиканском городе Плая-дель-Кармен в понедельник, 7 января, в результате стрельбы в баре погибли семь человек.