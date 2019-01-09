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В Киеве неизвестный подстрелил мужчину

Комментариев: 3
Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу.
Сейчас мужчина находится в больнице.
Сейчас мужчина находится в больнице.
depositphotos.com

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Поздно вечером 8 января в Днепровском районе столицы неизвестный из огнестрельного оружия подстрелил мужчину. Он был доставлен в городскую клиническую больницу. 

Об этом УНН рассказали источники в медучреждении.

Так, по информации врачей, вызов поступил к ним около полуночи. По адресу вызова медики обнаружили 22-летнего мужчину с ранением лица и туловища.

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По словам свидетелей, мужчина вышел на улицу покурить, когда злоумышленник по неизвестным причинам выстрелил в него из огнестрельного оружия. Сейчас мужчина находится в больнице. 

Напомним, в мексиканском городе Плая-дель-Кармен в понедельник, 7 января, в результате стрельбы в баре погибли семь человек.

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Теги: Киев, выстрел, оружие, раненый, стрельба, больница
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Комментариев (3)
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Катилин    09.01.2019, 10:23
Оценка:  -3
Катилин
22х летнего мужчину... Да это подросток ещё, какой он мужчина? Главное что не убили. Оклемается, может научится не попадать в такие ситуации.
ВыВсеВрети    09.01.2019, 10:36
Оценка:  0
ВыВсеВрети
а в армии кто служит (18лет), дети?!
Катилин    09.01.2019, 10:36
Оценка:  0
Катилин
Подростки. Каким местом он в 18 лет мужчина?
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