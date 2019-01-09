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В Киеве вандалы атаковали скоростной трамвай

Комментариев: 3
Свидетели происшествия говорят, что вандалами оказались подростки.
В вагонах поразбивали стекла
В вагонах поразбивали стекла
kiev.sq.com.ua

В Киеве неизвестные разбили стекло в вагоне скоростного трамвая на Борщаговской линии. По словам очевидцев, инцидент произошел на остановке Гната Юры

Об этом сообщает Status quo.

“Малолетки разбили стекло скоростного трамвая и сбежали“, - говорят горожане.

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Местные жители также говорят, что на Борщаговке постоянно хулиганит банда подростков, которые катаются на сцепках, на ходу разжимают двери в трамваях и выскакивают, в снежки заталкивают камни и бросают в трамваи.

Как сообщалось, в августе под Запорожьем дети забросали электричку камнями.

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Теги: электричка, трамвай, вандалы, Киев
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Комментариев (3)
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Катилин    09.01.2019, 10:25
Оценка:  -2
Катилин
Борщага это гетто. Как и Троещина или Дарница. Так что это нормально. Дети жлобов веселятся. Там бронепоезда, а не трамваи нужны.
Sancho-s    09.01.2019, 10:10
Оценка:  +2
Sancho-s
Споймать и заставить возместить в 10-и кратном размере
Катилин    09.01.2019, 10:24
Оценка:  +1
Катилин
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