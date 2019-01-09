В Киеве вандалы атаковали скоростной трамвай

Свидетели происшествия говорят, что вандалами оказались подростки.

В Киеве неизвестные разбили стекло в вагоне скоростного трамвая на Борщаговской линии. По словам очевидцев, инцидент произошел на остановке Гната Юры

Об этом сообщает Status quo.

“Малолетки разбили стекло скоростного трамвая и сбежали“, - говорят горожане.

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Местные жители также говорят, что на Борщаговке постоянно хулиганит банда подростков, которые катаются на сцепках, на ходу разжимают двери в трамваях и выскакивают, в снежки заталкивают камни и бросают в трамваи.

Как сообщалось, в августе под Запорожьем дети забросали электричку камнями.