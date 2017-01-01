Полицейский был разоблачен на систематических взятках сотрудниками СБУ совместно с военной прокуратурой и Государственным бюро расследований.

Полицейского задержали на рабочем месте при получении 3800 долларов

На взятке поймали одного из руководителей полиции Одесской области

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На взятке поймали одного из руководителей полиции Одесской области

Руководителя подразделения одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области задержали во время получения взятки.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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“Подполковник полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Стоимость “услуг“ злоумышленника составляла от 300 долларов в месяц с одной торгового места“, - отметили в СБУ.

Также сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от частного предпринимателя 4000 долларов - за указанную сумму чиновник обещал содействие в признании родственника коммерсанта непригодным к военной службе.

“Полицейского задержали на рабочем месте при получении 3800 долларов - очередного транша взятки. Ранее оперативники спецслужбы зафиксировали получение злоумышленником неправомерной выгоды в размере 500 долларов“, - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось 4 января, с начала года за коррупцию задержаны 137 служащих.