На взятке поймали одного из руководителей полиции Одесской области
Руководителя подразделения одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области задержали во время получения взятки.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
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“Подполковник полиции наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Стоимость “услуг“ злоумышленника составляла от 300 долларов в месяц с одной торгового места“, - отметили в СБУ.
Также сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от частного предпринимателя 4000 долларов - за указанную сумму чиновник обещал содействие в признании родственника коммерсанта непригодным к военной службе.
“Полицейского задержали на рабочем месте при получении 3800 долларов - очередного транша взятки. Ранее оперативники спецслужбы зафиксировали получение злоумышленником неправомерной выгоды в размере 500 долларов“, - говорится в сообщении.
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Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Как сообщалось 4 января, с начала года за коррупцию задержаны 137 служащих.